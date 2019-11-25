عاجل.. وزارة العمل تُوطن مهن طبيب الأسنان في هذه التواريخ

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرارًا بجدولة توطين مهن طبيب الأسنان في المنشآت الصحية.

وشمل القرار، توطين مهن طبيب الأسنان في المنشآت بنسبة 25% اعتبارًا من 1/ 8/ 1441، وبنسبة 30% من ا/ 8/ 1442 هجريًا، على أن يطبق القرار على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين بها في مهن طب الأسنان 3 فأكثر.

وأكدت الوزارة، أن القرار يعمل به بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين ومُنظِمة لتوطين المهن، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشأة بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440 مع مراعاة أي تعديلات تطرأ على القرار.