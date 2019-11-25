في طريقها إلى السعودية.. انقلاب سفينة تحمل 14600 رأس من الأغنام قبالة رومانيا

انقلبت سفينة شحن على متنها 14600 رأس من الأغنام في حوض ميناء ميديا الروماني المطل على البحر الأسود، وفقًا لوسائل إعلام رومانية، اليوم الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام رومانية عن جابريل باون، المدير الأوروبي لمنظمة “أنيمالس إنترناشيونال”، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الألمانية، الدولية لحماية الحيوان، قوله إن الحادث لم يتسبب في خسائر بشرية، ولكنه أدى إلى نفوق الكثير من الأغنام.

وحاولت قوات الإنقاذ، إنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات وحملها إلى الشاطئ، حيث تم توفير علف لها بالقرب من الميناء، حسبما أوضحت الهيئة الرومانية للرعاية البيطرية.

كانت الناقلة ترفع علم مجموعة جزر بالاو في المحيط الهادي، متجهة إلى السعودية، عندما اضطربت أمس الأحد، وفقدت توازنها لأسباب غير معلومة حتى الآن، وانقلبت على أحد جانبيها، فيما أمرت وزارة النقل الرومانية بالتحقيق في الواقعة.

ترجح منظمة “أنيمال إنترناشونال”، أن السفينة كانت تنقل حمولة تفوق طاقتها الأصلية، في حين تكهنت بعض وسائل الإعلام الرومانية بأن الشحنة لم تكن موزعة بشكل صحيح على متن السفينة مما جعل الناقلة تفقد توازنها.

وأوضحت الهيئة البيطرية أن الحيوانات وأعلافها كانت موزعة على السفينة، وفقًا للوائح المعمول بها، وأن السفينة كانت تتسع جيدًا لحمولتها.