وزراء الخارجية العرب: التوجه الأمريكي بشأن الاستيطان يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة

أكد البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، إدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة لبحث تداعيات إعلان الولايات المتحدة اعترافها بشرعية المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.

وشدد البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب على أن “القرار الأميركي محاولة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي”، وذلك وفق قناة “العربية”.

وأضاف البيان “القرار الأمريكي بشأن شرعنة الاستيطان ما هو إلا جزء من حرب أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي على الشعب الفلسطيني، كما ان الإدارة الأمريكية ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأن هذ القرار يمهد لإسرائيل السيطرة على مزيد من أراضي الضفة الغربية”.

وشدد وزراء الخارجية العرب على أن الإدارة الأمريكية اتخذت الصف الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى أقرب وقت ممكن لبحث الموقف الأمريكى الأخير الذى عبر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو يوم 18 نوفمبر الجاري، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولى.