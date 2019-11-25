أكثر من 2.6 مليون فرد ضخوا 21.7 مليار ريال في #اكتتاب_أرامكو

كشفت بيانات لشركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 2.628.646 مكتتبا بعدد أسهم بلغ إجماليها 680.254.540 سهما، والتي تمثل 21.768.145.280 ريالا.

وأوضحت بيانات الشركة أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد تضمنت الهاتف المصرفي: 1.85%، والصراف الآلي: 24.76%، والمصرفية الإلكترونية: 38.26%، والفروع: 35.14%.

يذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس المقبل 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

وقالت رانيا نشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن عملية الإقبال للاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة، وفقا لقناة العربية.

وذكرت وكالات أنباء أن أرامكو عقدت اجتماعات مع المستثمرين في دبي هذا الأسبوع.

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في “طرح أرامكو”، في 17 نوفمبر، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

– سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

– سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

– في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.