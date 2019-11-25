حفل نجوم الغناء لتتويج نادي الهلال ببطولة آسيا في #موسم_الرياض 

يشارك نجوم الغناء حسين الجسمي ورابح صقر وماجد المهندس وراشد الفارس في احتفالية كبيرة في الرياض بمناسبة فوز ⁧‫ نادي الهلال السعودي‬⁩ ببطولة ⁧‫دوري أبطال آسيا 2019‬⁩ على نظيره الياباني أوراوا.

وستكون هذه الليلة بعنوان “ليلة زعيم آسيا الهلال”، حيث ستقام يوم الخميس القادم الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨ في مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد.

حيث أتى ذلك في إعلان للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية على موقع “تويتر”.

وبهذا الفوز توج فريق الهلال نفسه بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن أسقط مضيفه أوراوا الياباني في عقر داره 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سايتاما 2022، مكرراً فوزه الذي حققه في الذهاب 1-0.