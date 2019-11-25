عاجل.. جريمة هيومان رايتس.. مدير تنفيذي في المنظمة يبارك موافقة خامنئي على هجمات أرامكو

في سقطة وصفها نشطاء وحقوقيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها ترقى لمستوى الجريمة، بارك “كينيث روث” المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش تورط إيران في الهجمات على مواقع نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وقال روث عبر حسابه على تويتر، تعليقا على تقرير وكالة رويترز للأنباء الذي كشفت فيه عن أن هجمات أرامكو تم التخطيط لها قبل 5 أشهر من التنفيذ في اجتماع سري بطهران وبموافقة خامنئي نفسه وقيادات الحرس الثوري الإيراني، إن كان تقرير رويتز صحيحا فالمهم أنه أثبت بُعد الهجمات عن المدنيين.

وعلى ما يبدو وقع المدير التنفيذي للمنظمة التي من المفترض أنها تدافع عن الحقوق والحريات وتناهض الأعمال الإرهابية، في خطأ جسيم عندما حاول لي الحقائق وإبعاد التهمة التي أثبتتها تقارير وكالة رويترز بتفاصيل الاجتماعات السرية في طهران بالحديث عن أنها لم تطل المدنيين وكأن هذه العمليات الإرهابية التي تهدد مستقبل وتجارة واقتصاد العالم كله طبيعي أن تحدث طالما لم توقع ضحايا بصفة مباشرة.

وانفجرت عاصفة غضب على تويتر استنكرت تصريحات المدير التنفيذي لهيومان رايتس، وحملته اتهامات بمناصرة الأعمال الإرهابية الإيرانية التي تهدد العالم، في فصل آخر من الاتهامات التي طالت المنظمة بشأن تقاريرها التي تعمل وفق أجندات دولية للنيل من دول بعينها طالما هددت مصالحها مع دول أخرى تقوم بعمليات التمويل النقدي المباشر وغير المباشر.

وكشف تقرير لوكالة رويترز عن أن مسؤولين أمنيين إيرانيين اجتمعوا في مقر سري بطهران، وحضر الاجتماع قيادات عليا في مليشيات الحرس الثوري، وذلك قبل أربعة أشهر من الهجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية.

وقال تقرير رويترز إن الموضوع الرئيسي للاجتماع، الذي تم في شهر مايو الماضي، كان دراسة الرد بعقوبة على الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

ووفقا للتقرير، في حضور الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري وقف أحد كبار القادة يخاطب الحاضرين، وقال، بحسب أربعة مصادر مطلعة “آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درساً”، وتحدث مسؤولي الحرس الثوري في الاجتماع عن مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأميركية.

أضاف التقرير أن الاجتماع خلص في النهاية إلى خطة “لا تصل إلى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن تسفر عن رد أميركي مدمر”. واختارت إيران بدلاً من ذلك استهداف منشآت نفطية في السعودية حليفة الولايات المتحدة، وهو اقتراح ناقشه كبار المسؤولين العسكريين.

ووصف ثلاثة مسؤولين مطلعين على الاجتماعات وآخر مقرب من دوائر صنع القرار في إيران، بحسب رويترز، أن تلك الرواية تمثل أول وصف للدور الذي لعبته قيادات في التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر على شركة أرامكو السعودية. وقال هؤلاء المسؤولين إن الزعيم الأعلى علي خامنئي وافق على العملية بشروط. ولم تستطع رويترز التأكد من هذه الرواية للأحداث من القيادة الإيرانية. وامتنع متحدث باسم الحرس الثوري عن التعليق. وسبق أن أصرت طهران على عدم تورطها في ذلك الهجوم.

ورفض علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك هذه الرواية للأحداث. وقال إن إيران “لم تلعب دوراً في الهجمات، ولم تنعقد أي اجتماعات لكبار المسؤولين الأمنيين لبحث مثل تلك العملية”، وإن خامنئي “لم يصدر تفويضاً بأي هجوم”.

وأجاب مير يوسفي رداً على أسئلة تفصيلية من رويترز عن تلك الاجتماعات، وما قيل عن دور خامنئي، “لا، لا، لا، لا، لا، وكلا”.

مسؤول كبير بإدارة ترمب اكتفى بالقول “إن مسلك طهران وتاريخها من الهجمات المدمرة على مدى عشرات السنين ودعم الإرهاب، هما السبب في الفوضى التي تضرب اقتصادها”.

وسبق لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على أرامكو. ورفض حينها مسؤولون أميركيون وسعوديون هذا الإعلان، وقالوا إن تعقيد العملية يشير إلى إيران.

ولكن الهجوم على أرامكو دفع بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى اتهام إيران بشن “عمل من أعمال الحرب”. وتلا ذلك فرض عقوبات أميركية إضافية على طهران. وألمح مسؤولون أميركيون إلى هجمات إلكترونية شنتها الولايات المتحدة على طهران.