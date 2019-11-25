جلسة محكمة فلوريدا: إلهان عمر تتلقى تمويلات للعمل من أجل قطر وإيران في أمريكا

أفادت تقارير أمريكية، الاثنين، إن النائبة في الكونجرس إلهان عمر تم تجنيدها من قبل حكومة أجنبية، وتتلقى تمويلاً لنقل معلومات حساسة عبر وسطاء إلى قطر وإيران، حسبما تم إخبار محكمة فلوريدا.

جاء ذلك وفقا لشهادة رجل الأعمال الكندي المولود في الكويت، آلان بندر، الذي كان يقدم أدلة في محاكمة شقيق أمير قطر خالد بن حمد آل ثاني في تهم إصدار أوامر لحارسه الشخصي بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة.

وأخبر بندر محكمة مقاطعة فلوريدا أنه التقى مع أمين قطر للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبد الله المسند ومسؤولين قطريين كبار آخرين وطلبوا منه تعيين سياسيين وصحفيين أمريكيين للعمل من أجل قطر في أمريكا مقابل رواتب ضخمة وكانت على رأسهم إلهان عمر.

وأضاف أن قطر قامت بتجنيد “إلهان عمر” قبل أن تفكر في أن تصبح مسؤولاً حكومياً، قاموا بإعدادها ورتبوا لها الأساس والأسباب التي تجعلها تدخل في السياسة قبل أن تبدي اهتمامًا بها. لقد أقنعوها بذلك ودعموها في صفقة تحمي مصالحهم.

وأكد في شهادته أمام المحكمة أن إلهان عمر أقسمت على الولاء لحماية مصالح تركيا، ومن ثم قطر وإيران الحليفتين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017.