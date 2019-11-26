توقعات بهبوب عاصفتين شديدتين بغرب الولايات المتحدة

تتوقع هيئة الطقس الوطنية الأمريكية اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة ورياح قوية غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما سيقضي على خطط ملايين الأمريكيين الخاصة بعيد الشكر يوم الخميس.

وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا مساء الاثنين على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنج وحتى وسط كولورادو. وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الهيئة أن من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجا على أجزاء من شمال غرب البلاد مطلة على المحيط الهادي اعتبارا من مساء الثلاثاء في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريجون وشمال كاليفورنيا.

وقالت الجمعية الأمريكية للسيارات إن نحو 55 مليون شخص سيسافرون بسياراتهم أو بالطائرات خلال عيد الشكر.