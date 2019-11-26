11 قتيلاً عراقياً و289 مصاباً في 4 أيام

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الإثنين، مقتل وإصابة العشرات في تظاهرات بغداد، وذي قار، والبصرة، بين الخميس والأحد.

وأكدت المفوضية، في بيان أوردته صحيفة الصباح الجديد، العراقية، اليوم الثلاثاء، “استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية ما أدى إلى مقتل متظاهر واحد في بغداد، وإصابة 68، ومقتل 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، ومقتل 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.

وأضافت أنها “وثقت اعتقال 93 متظاهراً في محافظة بغداد، أطلق سراح 14 منهم، واعتقال 38 متظاهرا في محافظة البصرة، و22 في محافظة ذي قار، و34 في كربلاء”.

وشددت المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات.

مشيرةً إلى استمرار البلاغات والشكاوى عن اختطاف ناشطين، وإعلاميين، ومحامين، وتجار من قبل مجهولين، مطالبة الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف الجهود لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.