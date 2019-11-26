بمشاركة أمن الطرق.. توعية المجتمع بحقوق الطفل في يومه العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للطفل وزع فريق جمعية طفولة آمنة بجدة بروشورات توعوية تثقيفية بحقوق الطفل وتعريفية بالجمعية وذلك ضمن البرنامج الذي انطلق تحت شعار (كل طفل يستحق أن يعيش طفولة آمنة).

وأفادت رئيسة مجلس إدارة جمعية ( طفولة آمنة ) الأستاذة عائشة عادل السيد أن الفريق التوعوي والذي شارك معه عدد من الأطفال تطوعاً وبمشاركة القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، والمصنع السعودي للآيس كريم (كواليتي) قاموا بتوزيع البروشورات التوعوية والتثقيفية التي تحوي حقوق الأطفال بنقطة الضبط الأمني بالشميسي ، وقد تفاعل معهم العديد من أصحاب المركبات والمارة والتقطوا معهم الصور التذكارية.

ورحبت السيد بكل من لديه مساهمة في تحسين وتطوير الجمعية من المتخصصين والأسر والمتطوعين وعموم المجتمع ، فيما قدّمت جزيل الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها اللامحدود وتوجيهاتها وحرصها على تقديم البرامج النافعة للمجتمع.

الجدير بالذكر أن جمعية طفولة آمنة متخصصة في توعية وحماية الأطفال من الايذاء والإهمال والتحرشات الجنسية، ويوجد لديها برامج متخصصة للأطفال والأسر و العاملين مع هذه الفئة الغالية ومن أبرزها برامج (جسدي أمن، ومحامي الطفل، وبرنامج قريب) وجميعها تعنى بحماية وتوعية الأطفال.