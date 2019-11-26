“التعليم” توجه إداراتها ومدارسها بالاحتفاء بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بالاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأكد التعميم أن الوزارة بصدد تنظيم احتفال خاص بهذه المناسبة العظيمة والغالية على نفوس أبناء الوطن كافة لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله ورعاه – وتأكيدا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس بناتنا وأبنائنا.

وقالت الوزارة أنها تأمل في تفعيل الاحتفاء في جميع المدارس وحث منسوبي الإدارة وقيادات المدارس على تنفيذه خلال الفترة من ١-٨/٤/١٤٤١ وفق الآتي :-

يوم الخميس ١/٤/١٤٤١ تدشين البرنامج بديوان الوزارة ، ومن يوم الأحد ٤/٤/١٤٤١ وحتى يوم الخميس ٨/٤/١٤٤١ تنفيذ الفعاليات في الإدارات التعليمية والمدارس.