هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود

في حين استمرت الضبابية بشان إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط، لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 57.92 دولار وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة يوم الاثنين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.

وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة أوبك في الخامس من ديسمبر كانون الأول في مقرها في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، والذين وافقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك+ تخفيضات إنتاج الخام حتى منتصف عام 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. وإذا تأكد الهبوط سيكون الأول في خمسة أسابيع.