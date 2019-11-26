عاجل… مدرب السعودية يستبعد البريك ويستدعي العبسي للمشاركة في خليجي 24

قرر الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم استبعاد محمد البريك مدافع الهلال السعودي، من قائمة المنتخب في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي تنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي لبداية مشواره في البطولة، حيث يلتقي نظيره الكويتي غدا الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي عمان والبحرين.

وقرر رينار استبعاد البريك إثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الساق خلال مشاركته مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث توج الفريق باللقب على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني أمس الأول الأحد.

وقرر رينار استدعاء طلال العبسي مدافع فريق التعاون السعودي ليحل مكان البريك في قائمة المنتخب السعودي.