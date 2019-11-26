“العقاري” يحصل على المركز الثالث عالمياً في خدمة العملاء

حصل صندوق التنمية العقارية، الأسبوع الماضي على المركز الثالث عالمياً كأفضل ثالث جهة في خدمة تجربة العملاء، ضمن 150 جهة حكومية وخاصة تمثل 31 دولة، خلال المسابقة العالمية International Customer Experience Awards التي تقام سنويا لأفضل الممارسات العالمية في مجال “تجربة العملاء.

وتسلم الجائزة مدير الإدارة العامة لتميز العملاء شاكر بن فهد العتيبي، ومدير إدارة المكتب التنفيذي ريان صالح الخليفي، وذلك في العاصمة الهولندية أمستردام.

بدوره، أعرب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن سعيد بن ماضي، عن سعادته بحصول الصندوق على هذه الجائزة العالمية، والتي تضاف للجوائز السابقة التي حققها الصندوق على مستوى اوروبا والشرق الأوسط كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية.

وقال بن ماضي إن هذه الجائزة العالمية تؤكد العمق الحقيقي لمفهومنا لتجربة المواطن وحرصنا على رضاه من خلال تقديم أيسر وأبسط الحلول له وتسهيل الإجراءات وتبسيطها امامه، كما انها تؤكد المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة المستفيدين وعمله على راحتهم، إضافة إلى أنها تعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م، منوهاً أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

الجدير بالذكر أن الصندوق حقق في يونيو الماضي جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية، وذلك من منظمة (Contact Center World) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.

كما حقق الصندوق المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية، وجاء ضمن قائمة أفضل 15 جهة حكومية من أصل 167 جهة حكومية تقدم خدماتها الإلكترونية للمواطنين، وفقاً لتقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” عن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية للربع الثاني 2019م