رينار: غياب لاعبي الهلال أثر سلبا على المنتخب السعودي

اعترف الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم بأن استعدادات الفريق لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) تأثرت بغياب لاعبي الهلال عن صفوف الفريق في الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرف على فرص الفريق في البطولة بعد مباراته الأولى أمام الكويت غدا.

ويستهل المنتخب السعودي مسيرته في خليجي 24 بمواجهة نظيره الكويتي غدا الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة والتي تضم معهما أيضا منتخبي عمان حامل اللقب والبحرين.

وقال رينار ، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد ، : “سعداء بالمشاركة في هذه البطولة رغم أن الاستعدادات لم تكن قوية قبل البطولة خاصة مع وجود لاعبي الهلال في طوكيو خلال الفترة الماضية للمشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا”.

وعن معرفته بمدى أهمية هذه البطولة ، قال رينار : “نعلم أننا سنواجه منتخبا قويا غدا وعلينا الاستعداد جيدا لمباراة الغد حتى وإن كان لدينا بعض المشاكل والغيابات. وبعدها سنرى ما سيحدث في باقي المباريات”.

وعن استبعاد محمد البريك ومحمد العويس وتأثيرهما على أداء الفريق ، قال رينار : “لسوء الحظ أنهما تعرضا للإصابة ولكن كذلك هي كرة القدم وعلينا أن نتصرف وهذا من خيارات اللعب وعلينا أن نتعامل مع كل الاحتمالات والمواقف”.

وعن استعدادات الفريق وتوقعاته لفرص الفريق في البطولة ، قال رينار: “علمنا بالمشاركة في هذه البطولة بعد مباراتنا أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال ثم لعبنا أمام باراجواي وديا بدون لاعبي الهلال ولكننا قدمنا أداء جيدا وإن لم نكن موفقين على مستوى الهجوم. ليست لدينا توقعات في الوقت الحاضر. بعد مباراة الكويت ، سنرى ما يحدث. لدينا الآن 22 لاعبا جاهزا وأتمنى تقديم بطولة جيدة”.