اجتماع المجلس التنسيقي السعودي – اليمني.. صورة أكثر قربا

ظلت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تأخذ بزمام المبادرة لدعم الأشقاء العرب بصورة خاصة والمسلمين في كل أنحاء العالم على وجه العموم وهذا النهج الإنساني الراسخ في سياسة السعودية يأخذ بعدًا أكبر اليوم في الدور المهم الذي تلعبه المملكة من أجل إعمار اليمن الشقيق، ولا يخف على أحد مدى فعالية ما يقوم به مركز الملك سلمان للمساعدات الانسانية في هذا الخصوص.

وتزامنًا مع الاستعدادات التي تجري لانعقاد اجتماع المجلس التنسيقي السعودي – اليمني بنجران في الثالث من ديسمبر القادم تتجدد الآمال وتتسارع الخطى نحو تأكيد هذا الدور لإعمار اليمن وقد عبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات العامة عن اشادتهم بما تقوم به السعودية من أعمال انسانية ضخمة لصالح الشعب اليمني الشقيق معربين عن تقديرهم لأمير نجران جلوي بن عبد العزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول لاستضافة هذا الاجتماع في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

خطوة مهمة

عضو مجلس الشورى الأسبق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح، قال إن نجران تمثل البوابة الحقيقية لعمليات إعادة اعمار اليمن، مشيرا إلى أن انعقاد المجلس التنسيقي السعودي اليمني بحضور رئيس المجلس عبد الله بن محفوظ والقنصل اليمني علي العياش خطوة مهمة في هذا التوقيت وشاهد قوى على ما توليه المملكة من اهتمام تجاه إعادة الأمل في اليمن عبر مشاريع إنسانية وتنموية ضخمة واستثمارات حقيقية على كافة المستويات تعود بالمنفعة والخير على شعبي البلدين الشقيقين.

نهج القيادة

الأكاديمي والمدرب المتخصص في الإعلام الدولي واختلاف الثقافات الدكتور فهد المليكي أشار في حديثه إلى ) بأن السعودية ظلت طوال تاريخها ومازالت تقف سندا قويا مع الاشقاء في اليمن وأن ما يجري اليوم عبر المجلس التنسيقي هو امتداد طبيعي لتلك الجهود الانسانية تحت مظلة مركز الملك سلمان وقال إن المجلس يعمل وفق رؤية شاملة تنسجم مع توجهات القيادة وتستجيب لتطلعات المواطنين في المملكة واليمن.

مستقبل أفضل

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة مركز الجودة الشاملة الدولي للتدريب والاستشارات في دبي د مصطفى الكامل عن سعادته بهذا المجهود وقال إن ما تقوم به غرفة نجران هو تأكيد لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأشقاء في اليمن عن طريق فتح مسارات الاستثمار وتاهيل المقاولين والاستفادة من كل الفرص المتاحة لمساعدة ابناء اليمن من أجل مستقبل مشرق وحياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.

اليمن الجديد

لم تذهب المستشارة الاجتماعية نورة بنت عبد العزيز آل شيخ بعيدا عن سابقيها مشددة على أن الدور الذي يلعبه مركز للملك سلمان للأعمال الإنسانية هو دور محوري في إعادة اعمار اليمن وأن ما يقوم به المجلس التنسيقي هو ترجمة فعلية لهذا العمل الخيري والإنساني الكبير، مضيفة بأن السعودية ظلت في كل المراحل تمد اياد الخير لأشقائها من العرب والمسلمين وان اليمن تحظى باهتمام خاص ونصيب وافر من الدعم السعودي ، وقالت إن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان تجاوزت حدود الدعم الغذائي إلى الاحتياجات التنموية في اليمن وتمثل ذلك في بناء المستشفيات والمدارس وتوفير المياه في كل المناطق التي قام التحالف بتحريرها والآن بعد توقيع اتفاق الرياض بين ابناء الشمال و الجنوب في اليمن يتم استنفار الشركات والمقاولين ورجال الاعمال لبناء اليمن الجديد.