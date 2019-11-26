محافظ الخرج يكرم 181 طالبًا متفوقًا ومتميزًا سلوكيًا

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين وعددهم (175) طالبا والمتميزين سلوكيًا وعددهم (6) طلاب للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي آل رشيد، ومشرف عام التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم أيوب المنصور، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة مدير التعليم قال فيها إننا نعيش عرسًا تربويًا احتفالًا واحتفاءً بتميز نخبة من أبناءنا الطلاب في مدارس التعليم بمحافظتي الخرج والدلم، وهو في الحقيقة يعتبر بمثابة التتويج لأولئك الذين جدّوا واجتهدوا طوال دراستهم ونالوا أعلى الأوسمة.

وتركز وزارة التعليم، جهودها على توفير بيئة علمية إبداعية تنافسية تعمل على حفز عقل الطالب وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي مع العناية بمستوى نواتج التعلم تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ضمن محور ” اقتصاد مزدهر .. فرصة مثمرة ”

بعد ذلك مسيرة الطلاب المتفوقين ثم أوبريت بعنوان “فخر”، وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكيًا والمدارس المتميزة في الأسبوع التمهيدي وشركاء النجاح.