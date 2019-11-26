نزع ملكية 68 عقارًا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز بمحافظة القطيف

بدأت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات نزع ملكية 68 عقارًا في مدينة عنك بمحافظة القطيف لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقا بمدينة عنك، وذلك بعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على بدء الإجراءات.

وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقارًا في مدينة عنك بمحافظة القطيف، منوهًا بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبل معاليه في مختلف المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته، أضاف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.

ودعا “الحسيني”، المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: (صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة “إن وجد” مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجد، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة “إن وجد” مع الأصل) .