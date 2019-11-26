“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 7877.83 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 135.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7877.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وسابتكو، وأسمنت حائل، وساب، والتموين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة صافولا، وإكسترا، والأهلي، وثمار، والمجموعة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.56%.

فيما كانت أسهم شركات العربي، وساب، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم العربي، وساب، والراجحي، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 389.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6175.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2359 صفقة.