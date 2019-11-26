آندي رويز وآنتوني جوشوا.. ميدان الدرعية جاهز لاستضافة نزال الملاكمة التاريخي

سيشهد ميدان الدرعية الواقع في قلب الموقع التاريخي التابع لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي، المواجهة المرتقبة بين بطل العالم آندي رويز وآنتوني جوشوا.

تذاكر المباراة تقارب على النفاذ، لكن ما زالت متوفرة على الموقع الالكتروني: www.diriyahseason.sa

يتطلب النزال التاريخي في الملاكمة إلى ميدان مثالي، والقليل من المواقع تناسب مثل هذا الحدث الفريد كميدان الدرعية في المملكة العربية السعودية الذي يستعد حاليًا لليلة تاريخية سيقام فيها النزال المرتقب “نزال الدرعية التاريخي” بين بطل العالم آندي رويز وخصمه آنتوني جوشوا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد جوشوا العالم بـ”ليلة استثنائية في الملاكمة” حيث سافر إلى المملكة استعدادًا للنزال القوي الذي سيُقام في 7 من ديسمبر المقبل.