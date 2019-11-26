الزمالك المصري يرفض خوض مباراة كأس السوبر الإفريقية في قطر

قال الزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه لن يخوض مباراة كأس السوبر القارية أمام الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، في قطر التي اختارها الاتحاد الإفريقي للعبة لاستضافة المواجهة، في 14 فبراير المقبل.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن مرتضى منصور رئيس النادي، قوله: “اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بعدم لعب كأس السوبر الإفريقية في قطر.. قطر ليست أرضا محايدة بل معادية”.

وتابع: “ناقش مجلس الإدارة جميع الآراء، والبعض داخل المجلس كان يرى خوض المباراة رياضيا والبعض يرى سياسيا عدم خوض اللقاء نظرا للمؤامرات التي تحاك ضد مصر.. هناك مطالب من بعض الأعضاء بخوض المباراة لأن الزمالك يجب أن يلعب في أي مكان وهناك البعض رفض، وبعد عملية التصويت تم رفض خوض اللقاء في قطر”.

وقال رئيس نادي الزمالك: “الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، لماذا نشارك في قطر؟. لماذا نلعب السوبر الأفريقية في آسيا وبالتحديد في قطر؟”.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي توج بلقب كأس السوبر الإفريقية السابقة بعد فوزه 2-1 على الترجي في قطر أيضا في أول مرة تقام فيها المباراة خارج قارة إفريقيا بعد أن كان يستضيفها الفريق الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا.