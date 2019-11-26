رئيس الوزراء الباكستاني يثمن الدعم الاقتصادي السعودي لبلاده

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، الذي يزور باكستان، حاليًا، مثمنًا الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة لباكستان والمبادرات التي يتم اتخاذها لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بمساهمات القيادة في الأعمال الخيرية في باكستان، مؤكدا بأن العلاقات بين المملكة وباكستان فريدة من نوعها وتستند إلى الدين والإرث التاريخي والثقافي المشترك، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

كما سلط “خان”، الضوء على السياحة والإمكانات الاقتصادية لباكستان، مشيرًا إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة.

وشدد على أهمية بذل جهود سردية فعالة ومتناسقة لمكافحة كره الإسلام، وضرورة أن تفهم الأمة الإسلامية تراثها الثقافي والديني بشكل أفضل وأن تبرزه لإزالة المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.

كما اطلع الأمير سلطان بن سلمان على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الهند في كشمير، وخاصة الحظر غير الإنساني لأكثر من ثمانية ملايين شخص ولأكثر من مائة يوم، مشيرًا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقف مع الكشميريين الأبرياء في كفاحهم العادل.

وفي معرض رده، تحدث الأمير سلطان بن سلمان، عن تقارب المملكة وباكستان، معبرًا عن تقديره العميق بالدور الذي لعبه المهنيون الباكستانيون، وخاصة الأطباء والمهندسين في تقدم المملكة العربية السعودية وتطويرها.