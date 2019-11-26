عاجل.. إمارة الباحة توضح نتيجة التحقيق في “عدم توفر الأطباء بمستشفى الملك فهد”

أوضحت إمارة الباحة نتيجة توجيه أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بشأن ما ورد على لسان أحد المشاركين في الجلسة الأسبوعية والمخصصة للقطاع الصحي بحضور المراجعين والإعلاميين، بالحديث عن عدم توفر الأطباء بالمستشفيات، ما ستنافى مع ما ذكره مدير عام الشؤون الصحية.

وقالت الإمارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه على ضوء ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من انتقاد في جلسة أمير المنطقة الأسبوعية والمخصصة للقطاع الصحي بحضور المراجعين والإعلاميين، وما ورد على لسان أحد المشاركين بالحديث عن عدم توفر الأطباء، ما يتنافى مع ما ذكره مدير عام الشؤون الصحية في مستهل الجلسة، وبناء عليه فقد وجه أمير المنطقة من التحقق فعليا مما أشير إليه من نقص في الأطباء والخدمات وعليه وردت الحقائق بعد التأكد.

وأضاف البيان أن نتيجة التحقق خلصت إلى: أولا وجود عدد ثلاثة استشاريين في مركز القلب بمستشفى الملك فهد منهم طبيب استشاري تداخلي، ثانيا يوجد طبيب إخصائي رومتيزم في مستشفى الملك فهد، ثالثا يوجد اخصائيين غدد صماء في مستشف الملك فهد، رابعا يوجد طبيب استشاري غدد صماء في مستشفى الأمير مشاري، خامسا يوجد طبيب غدد صماء اخصائي في مركز الكلى بمستشفى الملك فهد، سادسا

وكان أمير منطقة الباحة

قال سمو أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود ال سعود في رده على مداخلة أحد الأطباء حيال بعض الخدمات الصحية في مستشفى الملك فهد ، نحن نرحب بالنقد الهادف لان النقد البناء هو المحرك ويعطيك الطاقة الايجابية حتى وان كان النقد مزعجاً وهنا يكون الانتاج الصادق الذي يريح ضمير الشخص.

وأضاف سموه: وانا هنا سعيد بصراحة المتداخل واشكره على صراحته وباذن الله نكون عند حسن ظن الجميع بتعاون الجميع واتمنى باذن الله أن كل الانتقادات لن نسمعها مستقبلاً.

الجدير بالذكر فإن إثنينية الإمارة قد تم تخصيصها هذا الأسبوع لمناقشة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في المنطقة .