مدني المدينة يحذر من أمطار رعدية ورياح #الشتاء_يحتاج #الارصاد

حذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني، من مخاطر التقلبات الجوية، ونبه المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة ( ٤٥ كم / س ) مثيرة للأتربة و الغبار وشبه انعدام في الرؤية، والتي تبدأ الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية – المهد -وادي الفرع- العيص – ينبع – خيبر- العلا ).

وأهاب مدني المدينة المنورة بالمواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة و عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان التدفق بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة و اللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، و التنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ و عمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة و المحافظات.