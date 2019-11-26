رئيس هيئة تقويم التعليم يدشن حملة إعلان نتائج اختبارات البرنامج الدولي لتقويم الطلبة

دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم الحملة الإعلامية لإعلان نتائج اختبارات البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (PISA) التي تأتي ضمن حملات الهيئة التعريفية والتوعوية حيال البرامج التقويمية التي تشرف عليها أو تنسق لها.

وثمن الدكتور زمان الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتمكينها للإسهام في تحقيق رؤية 2030م في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.

وأوضح أن أهمية اختبارات (PISA) تنبع من قدرتها على مساعدة نظام التعليم في المملكة على ترسيخ سياسة التقويم ومقارنة طلابنا ببقية طلبة دول العالم وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة لقياس مدى التقدم الذي يُحرز أولاً بأول، كما أنها تمكن القائمين على التعليم من تحديد الملامح الأساسية للمعرفة والمهارات لدى الطلبة الذين بلغوا خمسة عشر عامًا.

وعبر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عن شكره لمسؤولي وزارة التعليم ومنسوبيها على جهودهم في تطبيق أول اختبار (PISA) بالمملكة عام 2018م، مؤكداً أن الوزارة لها دور كبير في نجاح تطبيق الاختبار.

وتعد الاختبارات الدولية (PISA)، إحدى الاختبارات التي تشرف على تطبيقها محلياً هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودوليًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث عقد الاختبار لأول مرة في المملكة عام 2018م، وسيكون التطبيق التجريبي للدورة القادمة في الربع الأول من عام 2020م.

يذكر أن اختبار (PISA) يعد مؤشرًا لترتيب الدولة وفق معدل نتائج الاختبار، وقياس مدى توفر المعرفة والمهارات العملية في (القراءة، الرياضيات، العلوم) للطلبة الذين بلغت أعماهم (15) عاما، وهو العمر الذي يقترب فيه الطلاب في أغلب الدول من نهاية تعليمهم الإلزامي بالمدرسة ويؤهلهم لخوض المجال في سوق العمل؛ وقد شارك في البرنامج (234) مدرسة من مختلف مناطق المملكة بعدد (3265) طالباً و(3104) طالبة كعينة ممثلة من مجتمع الطلبة الذين بلغت أعمارهم سن الـ (15) عاما.