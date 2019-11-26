بعد هجمات عناصر حزب الله.. العفو الدولية تطالب سلطات لبنان بحماية المتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بحماية المتظاهرين، بعد هجمات واعتداءات شنتها عناصر تابعة لحزب الله وحركة أمل على ساحات الاحتجاج.

وهاجمت عناصر موالية لمليشيات حزب الله وحركة أمل الجيش وقوات الأمن والمتظاهرين عند جسر الرينغ في بيروت.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، الاثنين، بأن أعدادا كبيرة من عناصر موالية لحزب الله هاجمت قوات الجيش والأمن والمتظاهرين اللبنانيين بالحجارة عند جسر الرينغ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت التقارير إن جرحى سقطوا بسبب رشق الحجارة على المتظاهرين السلميين وقوات الجيش.

ووصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل، وأطلقوا هتافات مؤيدة للحزبين، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين المتظاهرين ومناصري ميليشيات حزب الله.

وعززت قوات مكافحة الشغب انتشارها في ساحة رياض الصلح بعد تواجد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله.