“هنا نجران.. هنا المستقبل” أكبر مؤتمر وزاري يعقد في مدينة نجران

تحتضن مدينة نجران خلال الفترة المقبلة المؤتمر الوزاري “هنا نجران… هنا المستقبل” والذي ياتي برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وسيشارك في المؤتمر مشاركون على مستو عال من الشخصيات المعروفة، ورجال المال والأعمال وسيكون ضمن هذه الفعاليات وكذلك الإعلام بمختلف مسمياته سيكون حضورا في تغطية استثنائية من نجران الحب والسلام والاستقرار.

وسيشهد المؤتمر اجتماع رؤساء مجالس الغرف التجارية السعودية واجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي – اليمني وتعتبر ثلاث مناسبات في غاية الأهمية تحتضنها نجران الصمود.

اللجنة الإعلامية المكلفة من غرفة نجران أكدت اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لتغطية هذه الاجتماعات الثلاثة.

وأشارت إلى توفير جميع الكوادر البشرية المحترفة والمعينات الفنية اللازمة لهذه التغطية غير المسبوقة عبر ملفات إعلامية تم إعدادها واعتمادها بدقة كاملة وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران الأستاذ محيميد آل شرمة الذي أكد في حديث مع متابعة أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول لكل التفاصيل الخاصة بهذه الانعقادات الثلاثة مشيدا بالتسهيلات والرعاية التي أولاها أمير نجران وسمو نائبه لهذا العمل الكبير ومن هنا كان لابد أن تأتي التغطية الإعلامية على مستوى هذا الدعم غير المحدود من الإمارة وأمانة المنطقة.

‏‫لجان وتنسيق

تزامن هذه الاجتماعات وانعقادها في نجران استوجب تكوين عدد من اللجان النوعية التي تم تشكيها بعناية تامة من كفاءات تنظيمية وإعلامية محترفة بجانب المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد آل شرمه الذي يباشر سير العمل وتفاصيله اليومية.

تغطية عالمية

لن تقتصر عملية تغطية أعمال اجتماعات المؤتمر الوزاري على وسائل الإعلام المحلية والخليجية بل تتعدى ذلك إلى فضاءات إقليمية وعالمية ومن المنتظر أن تشكل مجلة ( ترافل ديلي نيوز) في أوروبا وآسيا وأفريقيا حضوراً مميزاً في هذه التغطية بعد التنسيق مع إدارة المجلة من قبل اللجنة الإعلامية هذا إضافة إلى باقة متنوعة من القنوات الفضائية السعودية، والخليجية والعربية.

كما أن التغطية الصحفية العربية ستكون حاضرة بقوة ممثلة في صحف: الخبر الجزائرية، والأمم الأردنية، والبيان الإماراتية وذلك عبر مراسلين من أصحاب الخبرات في مثل هذه المواعيد المهمة.

هنا المستقبل

( هنا المستقبل) .. شعار رئيسي رفعته الغرفة التجارية الصناعية في نجران بمناسبة المؤتمر الوزاري وزينته في لوحات كبيرة رافعة بذلك سقف الطموحات حتى ينسجم هذا الحدث مع اهتمام أمير المنطقة وسمو نائبه في إنجاح أعمال المؤتمر.