إخلاء 180 معتمرا من فندق في مكة بسبب سخان كهربائي

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة،اليوم، 180 معتمرا من فندق في مكة بعد اشتعال سخان كهربائي بإحدى الغرف.

و أوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المقدم نايف الشريف، أنه ورد بلاغ،اليوم، باندلاع حريق في فندق مكون من 11 دورا بحي المسفلة يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية والبنجلاديشية نتيجة اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع .

و أفاد بأنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده وإخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم ب(١٨٠) نزيلا دون حدوث إصابات في الأرواح

و بين أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال اجراءات الحادث مع الجهات المختصة