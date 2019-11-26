جوجل تفصل أربعة موظفين لاتهاماهم بـ”مشاركة معلومات حساسة”

فصلت شركة جوجل أربعة موظفين، بادعاء مشاركتهم معلومات حساسة بعد أسبابيع من احتجاجات داخلية ضد الإدارة، كان اثنان منهما على الأقل في قلب الاحتجاجات العمالية الأخيرة في سان فرانسيسكو.

وفي رسالة تم إرسالها للموظفين الاثنين من قبل ثلاثة من فريق الأمن والتحقيقات في غوغل، قالوا فيها إن الموظفين الأربعة تم طردهم بعد تحقيقات في سلوكياتهم وخلصت إلى أنهم ارتكبوا أخطاء.

واعترفت الرسالة بأنه “كانت هناك بعض المعلومات الخاطئة المتداولة حول هذا التحقيق، داخليا وخارجيا”.

وتحت عنوان “تأمين بياناتنا”، قالت الرسالة التي وصلت للموظفين: “نريد أن نكون واضحين أنه لم يتم فصل أي من هؤلاء الأفراد لمجرد النظر في وثائق وتقويمات خلال أداءهم عملهم، لكن توصلت التحقيقات إلى أنهم كانوا متورطين بشكل منهجي في البحث وراء مواد وعمل موظفين آخرين”.

وأكدت شركة غوغل الرسالة لبلومبيرج لكنها رفضت التعليق أو الإدلاء بمعلومات حول الموظفين الذين تم فصلهم.

لكن موظفة جوجل ريبيكا ريفرز، أعلنت الاثنين أنه تم إعلامها بإنهاء خدماتها في الشركة.