علي باباجان يعتزم إنشاء حزب منافس لإردوغان

أعلن وزير الاقتصاد التُركي السابق علي باباجان الذي ترك في تمّوز/يوليو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيّب إردوغان، الثلاثاء أنّه سيؤسّس حزبًا سياسيًا جديدًا أواخر عام 2019.

وباباجان الذي كان ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية، استقال منه في 8 تموز/يوليو متحدثًا عن “تباينات عميقة” مع قيادة الحزب وعن الحاجة إلى “رؤية جديدة” لتركيا.

وقال باباجان البالغ الثانية والخمسين من العمر لتلفزيون “خبر ترك”، إنّ الجدول الزمني الموضوع لتأسيس حزب جديد هو بحلول نهاية العام.

وأضاف انّ الحزب الجديد الذي لم يُطلق عليه اسمًا بعد يهدف إلى جمع قطاعات كبيرة من السكان، موضحا أنّ الحزب “سيكون حركةً سياسية رئيسية”.

وباباجان هو أحد الوجوه المقدّرة بين الأوساط الاقتصاديّة في تركيا. وهو تسلّم في السابق وزارتي الاقتصاد والخارجيّة قبل أن يُصبح نائباً لرئيس الوزراء حتّى عام 2015.

وتساءل الإعلام التركي ما إذا كان الرئيس السابق عبدالله غول الذي نأى بنفسه أيضًا عن إردوغان، سينضمّ إلى حزب باباجان الجديد.

وقال باباجان في هذا الصدد إنّه يُشاطر غول مخاوفه وإنّ نظرتيهما لمستقبل تركيا تتلاقيان، لكنّه شدّد على أنّ الأخير لن يكون جزءًا من الحزب الجديد.

وأشار إلى أنّ غول “يدعمنا من الخارج بمعارفه وخبرته لكنّنا نحن الذين نتّخذ القرارات النهائيّة”.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان وزراء سابقون من حزب العدالة والتنمية أمثال وزير العدل السابق سعد الله ارجين سيكونون جزءًا من التشكيل الجديد، أوضح باباجان أنّه يعمل “عن كثب” معهم، غير أنّه أشار إلى أنّ الحزب لن تُهيمن عليه شخصيّات سابقة في حزب العدالة والتنمية.