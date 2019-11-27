الهلال وصيف تصنيف أندية آسيا.. وشنغهاي الصيني يتصدر

حافظ نادي شنغهاي الصيني على صدارة تصنيف أندية دوري أبطال آسيا في التصنيف الأخير، الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برصيد 122 نقطة، فيما قفز نادي الهلال السعودي للمركز الثاني برصيد 69ر114 نقطة، بعد تغلبه على أوراوا ريد دياموندز الياباني ذهاباً وإياباً في نهائي دوري أبطال آسيا وتتويجه أمس الأول الأحد بلقب البطولة على إستاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وبحسب معايير التصنيف الذي يجمع نتائج الفوز والتعادل لمباريات الأندية المشاركة بالبطولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث يضاف عام سنوياً على التصنيف مع حذف آخر عام.

واعتمد التصنيف الأخير على نتائج لقاءات الأندية للأعوام 2016 و2017 و 2018 و2019.

وحل نادي الدحيل القطري ثالثاً برصيد 53ر108 نقطة، وجاء نادي أوراوا ريد دايموند الياباني رابعاً برصيد 66ر101 نقطة.

فيما حل نادي شونبوك هيونداي الكوري خامساً برصيد 20ر100 نقطة، وجاء نادي كاشيما الياباني سادساً برصيد 66ر99 نقطة، وحل نادي جوانجزو إيفرغراند سابعاً برصيد 97 نقطة، فيما حل نادي الأهلي السعودي ثامناً برصيد 69ر91 نقطة.