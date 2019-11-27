مستشار الأمن القومي لترامب يطالب ألمانيا بفرض عقوبات على إيران

يرى مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على ألمانيا أن تحذو حذو بالولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة ضد إيران.

وقال روبرت أوبراين في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة حتما مع إيران والتودد إلى الملالي في طهران.

وذكر أوبراين أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض “عقوبات شاملة” على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أكد أوبراين مناشدة الولايات المتحدة لألمانيا استبعاد شركة “هواوي” الصينية من تطوير شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخلوية في ألمانيا، للحيلولة دون أي أنشطة تجسسية محتملة من بكين، وقال: “لا يوجد فرق بين الحزب الشيوعي الصيني وهواوي… أنا مندهش ومصدوم من تصور أن دولة ديمقراطية غربية، يهمها أسرارها العسكرية أو أسرار شركائها في الحلف، تسمح للحزب الشيوعي الصيني بإنشاء شبكتها للجيل الخامس”.

وتنفي هواوي اتهام الحكومة الأمريكية بأنها أداة تجسس صينية.