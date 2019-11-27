الرياض: تدريب مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابه في إدارة المخاطر

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال “إدارة المخاطر” وذلك يوم الاحد 08/12/2019م وحتى يوم الاربعاء 11/12/2019من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني والتي تهدف الى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف.

موضحاً ان البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

مبيناً أن البرنامج يتناول عدة محاور من بينها تعريف الالتزام التنظيمي وفهم وتطبيق الانظمة واللوائح والتعليمات التي اصدرتها السلطات التنظيمية والجهات الرقابية المشرفة على هذه الجهات.

وبين أن محاور البرنامج تتركز في أهمية ومهام ومسئوليات إدارة المخاطر، بالإضافة الى تعريف المخاطر وأنواعها، المقاييس والأطر العالمية لإدارة المخاطر، التشريعات المحلية المتعلقة بإدارة المخاطر، استراتيجيات إدارة المخاطر، سياسة المخاطر للمنشأة، تحديد وإدارة المستوى المقبول للمخاطر، عملية إدارة المخاطر، تقارير إدارة المخاطر.

ودعا الشثري طالبي العمل من حملة تخصص القانون او الإدارة العامة او التخصصات ذات العلاقة التسجيل بالبرنامج عن طريق الرابط : http://bit.ly/37CZmjT