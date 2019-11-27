طالب ابتدائي بتعليم مكّة يُنفذ زميله من اختناق والإدارة تكرمه

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإبتدائية وبالإشتراك مع ولي أمر الطالب راشد الحارثي الذين قدموا التكريم للطالب / علي نايف الكعبي بالصف الرابع الابتدائي الذي تمكن من إنقاذ زميله الطالب راشد الحارثي بعد أن تعرض لاختناق نتيجة بلعه لحلاوة مصاص أحضرها معه من منزله.

وحضر التكريم مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم مكة المكرمة الاستاذ / محمد الصليمي مقدماً له الشكر نظير قيامه بعمل بطولي أثناء صعودهم من حصة البدنية بعدما اختنق بحلاوة مصاص حيث قام بعملية الإنقاذ الصحيحة والمتبعة في مثل هذه الحالات.