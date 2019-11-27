اعتقال 91 شخصاً بسبب الاحتيال عبر الانترنت بجنوب الصين

اعتقلت الشرطة في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين 91 مشتبها في جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات عبر الانترنت، حيث حصلوا على أكثر من 3 ملايين يوان (حوالي 430 الف دولار أمريكي) في مئات الحالات منذ حزيران/يونيو الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الأربعاء.

ففي أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي، تلقت الشرطة المحلية تقريرا من رجل قال إنه تعرض للخداع من قبل فتاة التقى بها عبر الانترنت، واحتالت عليه للحصول على أكثر من 7000 يوان.

ووفقا للشرطة، تنكر المحتالون في صورة فتيات جميلات واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات رومانسية عبر الإنترنت.

وبعد كسب ثقة الضحايا، طلب منهم المحتالون ممارسة بعض الألعاب عبر الإنترنت وإيداع أموال للمشتبه بيهم.

وقالت الشرطة إن العصابة أسست شركة في حزيران/ يونيو بمدينة هايكو،بمقاطعة هاينان، وتعاونت مع شركات ألعاب، واستحوذت على 80 في المئة من المبالغ التي دفعها الضحايا.

وبعد التحقيق، ألقت الشرطة القبض على 91 مشتبها بهم في خمسة أوكار في هايكو في 13 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، وصادرت 124 جهاز كمبيوتر وأكثر من 100 هاتف محمول.