جماهير الهلال تدعو لمقاطعة مباراة اعتزال ياسر القحطاني

دعت بعض جماهير الهلال لمقاطعة مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الفريق السابق،

والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ودشنت جماهير الهلال الغاضبة وسمًا تحت شعار (مقاطعة حفل اعتزال القحطاني)، معبرين فيه عن استيائهم من توجيه اللاعب دعوة خاصة لبعض الإعلاميين الذين يرى جماهير الفريق، أنهم أساؤوا للهلال وقللوا من شأنه حسب وصفهم.

وكان عبد العزيز المريسل ،الإعلامي المعروف بدعمه وتشجيعه لنادي النصر السعودي، نشر صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور حفل اعتزال القحطاني،معلقًا عبر حسابه على “تويتر”: “شكرًا للصديق ياسر القحطاني على توجيه دعوة شخصية لي لحضور حفل اعتزاله، تمنياتي لك بالتوفيق أبوعبدالعزيز في حياتك الشخصية والعملية، تنويه: الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي”.

وكان القحطاني أعلن عن مشاركة الليبي طارق التائب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون والكوري لي يونج بيو في مباراة إعتزاله، بالإضافة إلى السورى عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة.

وسيخوض فريق خاص بياسر القحطاني المباراة، معززًا بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، وذلك في مواجهة الهلال.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن

اعتزاله كرة القدم.