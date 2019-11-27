«نجران» تكمل استعداداتها لاستقبال اجتماع رؤوساء الغرف السعودية

تعيش نجران هذه الأيام أجواء مختلفة على جميع المستويات وقد بدت المدينة في حركة دائمة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس رؤوساء الغرف السعودية في عروس الجنوب ورمز الصمود.

نجران التي عهدناها مضيافة ومرحبة بكل الزوار من شتى انحاء المملكة والعالم كانت في الموعد وهي تستعد لاستقبال رؤوساء الغرف السعودية وغيرهم من الضيوف كانت هناك ترصد الحدث وتتابع باهتمام كبير مجريات هذه الاجتماع المهم.

المدينة المستبشرة بالضيوف

كحال المدينة المستبشرة بالضيوف والأحباب نجران فتحت قلبها وذراعيها لتحتضن المشاركين في اجتماع رؤوساء الغرف السعودية المنتظر انعقاده في الثاني وحتى الرابع من شهر ديسمبر القادم، معبرة بكل اللهجات عن سعادتها بهذا التجمع السعودي في حاضرة الجنوب وعمق الحضارة.

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد صالح آل شرمة نيابة عن أهالي نجران عبر عن ترحيبه برؤوساء الغرف السعودية من كل مناطق المملكة مبشراً ومستبشراً بما تختزنه نجران من فرص حقيقية للاستثمار.

فاتحة خير لرجال الأعمال والمستثمرين

وقال : إن الفترة المقبلة ستكون فاتحة خير لرجال الأعمال والمستثمرين في نجران خاصة على مستوى الفرص السياحية ، والصناعية ، والخدمية وزاد متفائلاً : إن الدعم والتشجيع الكبيرين من قبل ئامير المنطقة جلوي بن عبد العزيز.

وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول هو خير دافع ومحفز لاحداث نقلة استثمارية نوعية في نجران، وأكد مجدداً استعداد الغرفة التجارية الصناعية في نجران لتقديم كل التسهيلات لرجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها وتوفير مناخ آمن ومشجع لجميع القادمين إلى المنطقة.

إمكانات هائلة

من جانبه عبر رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة هشام كعكي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية على استضافتهم لهذا الاجتماع في هذا التوقيت المهم.

متحدثاً عن أن اجتماع مجلس رؤوساء الغرف السعودية في نجران هو أمر طبيعي بسبب الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة في جميع المجالات خاصة السياحية مبدياً سعادته بالحضور إلى نجران والمشاركة في اجتماع مجلس الغرف السعودية المقرر أن ينعقد من الثاني وحتي الرابع لشهر ديسمبر القادم.

حديث الأشقاء

في سياق ليس بعيد أعرب رئيس الأكاديمية الأولمبية في دبي دكتور عبد الملك جاني عن سعادته البالغة للمشاركة في اجتماع الغرف السعودية المنعقد في نجران بداية الشهر القادم.

وقال في حديث مع “الوئام” إن الاستثمار في المملكة العربية السعودية (صك مضمون) بفعل الاستقرار الذي تشهده السعودية على جميع المستويات إضافة إلى الفرص الكبيرة المتوافرة ببلاد الحرمين الشريفين.

مشيراً في هذا الخصوص إلى أن نجران تحديداً لديها مقومات غير محدودة لجذب الاستثمارات الرياضية بفضل المساحات الرملية الممتدة والمناخ الممطر والجبال ذات الطبيعة الخلابة إضافة إلى الرغبة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة لتقديم التسهيلات لكل المستثمرين ورجال المال.