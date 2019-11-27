النفط فوق 64 دولارا بفضل آمال اتفاق تجاري

استقر النفط فوق 64 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، إذ عوض تفاؤل حيال التوصل قريبا

لاتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين أثر تقرير أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بواقع 3.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بهبوطها.

ومن المقرر صدور تقرير الحكومة الأمريكية عن الإمدادات في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 20 سنتا هند 64.47 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات عند 58.48 دولار للبرميل.

وصعد النفط على مدى اليومين السابقين بفضل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط بي.في.إم “التفاؤل حيال اتفاق التجارة مستمر”.

وعززت ذلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من الاتفاق بعدما تحدث مفاوضون كبار هاتفيا واتفقوا على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

ومما قدم أيضا دعما للأسعار، توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا سيبقون على اتفاقهم لخفض الإنتاج.

ويعقد المنتجون في إطار ما يعرف باسم أوبك+ اجتماعاتهم المقبلة لمراجعة سياستهم النفطية في الخامس والسادس من ديسمبر.

ومن المتوقع أن يمددوا اتفاقهم لخفض الإنتاج حتى موعد أبعد في 2020.