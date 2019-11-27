البرتغالي جواو فيليكس أفضل لاعب شاب في أوروبا

حصل البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، على جائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح للاعبين الشباب في أوروبا.

وساهمت المستويات المميزة التي ظهر بها فيليكس مع فريقه السابق بنفيكا، وفريقه الحالي أتلتيكو مدريد الذي انضم إليه الصيف الجاري في صفقة كلفت النادي الإسباني مبلغ 126 مليون يورو، في فوزه بالجائزة التي تمنحها عدة صحف أوروبية ومنها صحيفة “ماركا” الإسبانية و”تايمز”البريطانية و”بيلد الألمانية” وغيرها من الصحف.

وتفوق اللاعب البرتغالي على جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، وكاي هيرفيتز لاعب دورتموند الحالي والذي كان بدأ العام الجاري في صفوف باير ليفركوزن.

وتوج فيليكس، 19 عاماً، بالجائزة ليخلف في ذلك المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي حقق الجائزة العام الماضي خلال لعبه في صفوف أياكس آمستردام قبل انضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي بداية الموسم الجاري.

وساهم فيليكس في تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية خلال العام الجاري، حينما فاز فريقه على منتخب هولندا 2 / 1 في المباراة النهائية للمسابقة.