استطلاع رأي: 72% من المواطنين يرون أن طرح أرامكو للاكتتاب العام يدعم اقتصاد المملكة

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الرياض - الوئام:

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنا من مختلف مناطق المملكة/ وجاءت نسبة الذكور منهم (53%) والإناث (47%).

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتيجة الاستطلاع على النحو التالي:

  • يعتقد غالبية المواطنين السعوديين أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثلت 72%.
  • 5% من المواطنين لا يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي.
  • 23% من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.