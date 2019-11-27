استطلاع رأي: 72% من المواطنين يرون أن طرح أرامكو للاكتتاب العام يدعم اقتصاد المملكة

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام.
وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنا من مختلف مناطق المملكة/ وجاءت نسبة الذكور منهم (53%) والإناث (47%).
وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وجاءت نتيجة الاستطلاع على النحو التالي:
- يعتقد غالبية المواطنين السعوديين أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثلت 72%.
- 5% من المواطنين لا يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي.
- 23% من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.