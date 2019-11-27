ارتفاع مخزون الخام الأمريكي ومخزونات البنزين تقفز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، بينما توقع المحللون انخفاضها 418 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 97 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 101 ألف برميل يوميا، وهبط معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة، إن مخزونات البنزين صعدت 5.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 1.2 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 725 ألف برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 235 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.