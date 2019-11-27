النفط يهبط بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي

تراجع النفط 1%، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.

وبحلول الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 63.82 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1% إلى 57.80 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 418 ألف برميل في استطلاع رويترز.

وكان البيان الأشد دفعا للمراهنة على انخفاض الأسعار في تقرير إدارة المعلومات هو مخزونات البنزين التي زادت 5.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 1.2 مليون برميل.

وهبطت عقود البنزين الأمريكية 3.63 سنت أو 2.1% إلى 1.67 دولار للجالون.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك: “التقرير كان يصب في اتجاه المراهنة على التراجع بعض الشيء في ظل ارتفاع شتى فئات المخزون، وبخاصة زيادة مخزونات البنزين خمسة ملايين برميل.. تلك الزيادة جاءت رغم استمرار الطلب القوي وتراجع

طفيف في معدل تشغيل مصافي التكرير”.