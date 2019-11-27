القطاع الخاص اللبناني يعلن تعليق الدعوة لإضراب عام لمدة ثلاثة أيام

أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان تعليق الدعوة لإضراب عام مدته ثلاثة أيام، والذي كان مقررا أيام الخميس والجمعة والسبت، بينما أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفيذ إضراب مفتوح بدءا من صباح غد الخميس في كل أراضي لبنان، وفق ما أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وكانت جمعية مصارف لبنان قد صرحت، اليوم الأربعاء، أن البنوك لن تشارك في إضراب عام مدته 3 أيام من المقرر أن يبدأ غدا الخميس، لتنأى بنفسها عن خطوة عمالية تستهدف حمل السياسيين على تشكيل حكومة جديدة، قبل أن يعلن القطاع الخاص في لبنان تعليق دعوته للإضراب العام.

وقالت الجمعية، في بيان، إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.