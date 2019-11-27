الرياض تحتفي بزعيمها في حفل تاريخي

تقيم الهيئة العامة للترفيه مساء غدٍ الخميس احتفالية خاصة بمناسبة فوز نادي الهلال بمسابقة دوري أبطال آسيا، تحت اسم “ليلة زعيم آسيا الهلال”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيحيي الحفل المنتظر أربعة فنانين؛ يأتي على رأسهم الفنان رابح صقر بالإضافة إلى ماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس، وذلك على مسرح محمد عبده ببوليفارد الرياض.

يذكر أن جميع تذاكر الحفل تم حجزها في أقل من ساعة فور نزولها على الموقع الخاص بحجز تذاكر الفعاليات الخاصة بموسم الرياض مساء اليوم.

كما أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بأن حفل الغد سيكون الاحتفالية الأضخم لفرق الشرق الأوسط، كما أعلن عن وجود مفاجأة تنتظر جماهير الزعيم.