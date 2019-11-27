في اليوم العالمي للقضية الفلسطينية.. المملكة تؤكد موقفها الثابت وتحيي صمود الشعب الفلسطيني

شارك المندوب الدائم السفير عبدالله المعلمي في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إيمانا من المملكة العربية السعودية بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي رسالتها لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أكدت المملكة أنها تولي اهتماماً بالغاً بالقضية الفلسطينية، وأن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال: “لا ترى المملكة مبرراً لاستمرار الصراع العربي الاسرائيلي، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول ضرورة الوفاء بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف، والمستند على مبادرة السلام العربية، والقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن المملكة راعية للمقدسات الإسلامية، تدين بشدة جميع الاعتداءات على الحرم الشريف والمسجدالأقصى ، وتدين دوماً كل ما من شأنه أن يغير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة.

وتابع: “لقد عانى الشعب الفلسطيني أمداً طويلاً من احتلال جائر، وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وتوغل استيطاني غير شرعي، وإن المملكة التحية لشعب فلسطين الشقيق على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته”.

واختتم: “المملكة كانت ولازالت متضامنةمع القضية الفلسطينية من خلال تقديم سبل الدعم لشعب فلسطين الشقيق، وستظل المملكة رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجههم”.