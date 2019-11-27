التعليم تناقش أبرز مشكلات البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية بعد “المتوسطة”

أقامت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم صباح اليوم الأربعاء 1441/3/30هـ، لقاءً تعريفياً لأبرز المشكلات التي تواجه البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة، والحلول المناسبة لها، وذلك عبر (نظام لقاء) لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.



وتناول اللقاء التدريب المهني للطلاب في هذه المرحلة وتأهيلهم لسوق العمل، وكيفية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك، كذلك التعرف على المشكلات التي تواجه البرنامج من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين، من حيث الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، إضافة إلى التقنية التعليمية، والتقويم.

