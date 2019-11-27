الأخضر يستهل مشوار #خليجي_24 بهزيمة قاسية من الكويت #الكويت_السعوديه

حقق المنتخب الكويتي فوزًا ثقيلا على نظيره السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء في مستهل مشوارهما بكأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وباغت المنتخب الكويتي نظيره السعودي بهدفين في 3 دقائق فقط، حيث تقدم عن طريق أحمد الظفيري في الدقيقة 43 قبل أن يعزز زميله سامي الصانع تقدم “الأزرق” في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 90 اختتم مبارك الفنيني ثلاثية الأزرق، قبل أن يسجل فراس البريكان هدف حفظ ماء الوجه للأخضر في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية بـ 3 نقاط فيما تذيل “الأخضر” المجموعة بلا رصيد خلف عمان والبحرين ولكل منهما نقطة واحدة بعد تعادلهما بدون أهداف.