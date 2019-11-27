تقارير أوروبية: نظام تميم قائم على وعود وتصريحات وهمية بمكافحة الإرهاب

كشفت تقارير أوروبية، الأربعاء، عن ممارسات أمير قطر تميم بن حمد المتتالية والتي تعبر بشكل صريح عن عدائه للعرب والغرب.

وأشار موقع موازيك الكندي الشهير إلى تسريبات تقرير وكالة استخبارات غربية موثوق، يؤكد علم تميم بتفاصيل هجوم إيران على سفن الخليج يوم 12 مايو.

ورغم علاقات الدوحة الجيدة بالغرب ووجود القاعدة الأميركية على أراضيها، إلا أنها انحازت لعلاقتها بإيران، الداعم الرئيسي للإرهاب في المنطقة ولَم تحذر الغرب من الهجوم.

وأشار تقرير “موزايك” إلى أن معرفة تميم بالهجمات الإيرانية تثير الاحتمالات بأن يكون لديه علم ومعرفة مسبقة بالهجمات التي تشنها إيران وحرسها الثوري على سفن القوى الغربية والقوات المتحالفة معها التي تهدد سلامة البحارة والأبرياء، ولا تفعل أيّ شيء حيال ذلك؛ ما يؤكد تواطؤ النظام القطري مع الإيرانيين، أو على الأقل التستر على ممارساتهم الإرهابية وعدم التصدي لها.

وأكد “موزايك” أن نظام تميم قائم على وعود وتصريحات وهمية بمكافحة الإرهاب، بينما في الحقيقة يقوم بتمويل الإرهابيين ويوفر لهم الحماية والأمان.

وأضاف الموقع: أن الدوحة باتت تعتقد أن دعمها لمنظمات إرهابية وأنظمة استبدادية محددة لن يعيق علاقتها المزدهرة مع الغرب، وطالب الموقع حكومات الغرب بالاستيقاظ من غفلتها، لتفهم أن قطر التي تواطأت بالصمت على ممارسات الإرهاب الإيرانية وهجماتهم على الأصول الغربية من السفن، فلا يمنع ذلك من التواطؤ في هجمات أكبر ضد العرب والغرب.