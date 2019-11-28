“يويفا” يدعم روسيا في استضافة بطولة أوروبا 2020

ذكرت وكالة إيتار تاس للأنباء أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الكسندر تشيفرين،‭ ‬أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثقته في قدرة روسيا على استضافة ناجحة لأربع مباريات في بطولة أوروبا 2020.

وكان تشيفرين يتحدث خلال زيارة لروسيا بعد أيام من إصدار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) توصية بمنع روسيا من استضافة بطولات كبرى، وقالت وادا إن “موسكو زودتها ببيانات تم التلاعب بها”.

وذكر مسؤولو وادا أن استضافة روسيا أربع مباريات ضمن بطولة أوروبا 2020 بما فيها مباراة في دور الثمانية، لا يتعارض مع التوصيات.