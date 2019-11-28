بالصور: محافظ أحد رفيدة يرعى ختام بطولة معلم الاجيال ويكرم «الوئام»

رعى محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب ختام بطولة معلم الأجيال على كأس محافظة أحد رفيدة والتى تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بأحد رفيدة بالتعاون مع مكتب تعليم محافظة أحد رفيدة والمقامة على ملعب نادي جرش الرياضي.

حيث جمعت المباراة بين فريقي ثانوية شعف جارمه ولجوان مع فريق مجمع تحفيظ الواديين وقد انتهت المباراة بفوز فريق ثانوية شعف جارمه ولجوان بثلاثة اهدف مقابل هدفين.

وفي ختام المباراة كرم محافظ أحد رفيدة متعب المتعب المدارس المشاركة بالبطولة وجميع الجهات الأخرى المساهمة بالبطولة.

ثم كرم أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة والفريق المثالي وتم تكريم الوئام أستلم التكريم الزميل إسماعيل الحكمي وكرم محافظ أحد رفيدة الكابتن سعد سلمان منظم البطولة ، وقبل الختام تم تكريم وصيف البطولة فريق مجمع الواديين لتحفيظ القران الكريم وبطل البطولة فريق ثانوية لجوان .

وبختام الحفل تم تقديم درع تذكاري لمحافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب لرعايته هذه البطولة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية حضر المباراة الختامية مدراء الجهات الحكومية بأحد رفيدة.